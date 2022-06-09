В Азербайджане выявлены еще 15 случаев заражения коронавирусом, вылечились 7 человек (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 15 случаев заражения коронавирусом, 7 человек вылечились, передает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 792 847 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 783 070 человек вылечились, 9 714 – скончались, число активных больных составляет 63.

За последние сутки в стране проведены 1 988 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 916 588.

(Перевод: Нубар Кулузаде)