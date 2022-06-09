Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 1909 человек, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 326, вторую - 182 , три и более - 1 243, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 158 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 739 858. Первую дозу вакцины получили 5 350 230 , вторую - 4 850 522, три и более - 3 291 960, бустерную дозу после положительного результата теста - 247 146 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)