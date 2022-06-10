БАКУ /Trend/ - Стартовал Гран-при Азербайджана «Формулы-1» 2022 года.

Как сообщает в пятницу Trend, сегодня на бакинском треке пройдут две тренировочные сессии, а завтра состоится квалификационная сессия пилотов "Формулы-1".

Протяженность бакинской трассы составляет 6 километров. На ней имеются три высокоскоростных участка, 20 поворотов, максимальная скорость - 360 км/ч.

В гонках примут участие 10 команд.

Напомним, что Гран-при Азербайджана «Формулы-1» проходит 10-12 июня.

Для зрителей предусмотрены 16 700 мест на девяти трибунах.

(Перевод: Фидан Мустафаева)