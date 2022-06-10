БАКУ /Trend/ - Стартовал Гран-при Азербайджана «Формулы-1» 2022 года.
Как сообщает в пятницу Trend, сегодня на бакинском треке пройдут две тренировочные сессии, а завтра состоится квалификационная сессия пилотов "Формулы-1".
Протяженность бакинской трассы составляет 6 километров. На ней имеются три высокоскоростных участка, 20 поворотов, максимальная скорость - 360 км/ч.
В гонках примут участие 10 команд.
Напомним, что Гран-при Азербайджана «Формулы-1» проходит 10-12 июня.
Для зрителей предусмотрены 16 700 мест на девяти трибунах.
(Перевод: Фидан Мустафаева)