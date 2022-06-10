В Азербайджане назван прогноз приема в вузы

БАКУ /Trend/ - Прогноз приема в высшие учебные заведения в этом году составляет более 50 тысяч человек.

Как сообщает Trend, об этом сказал в пятницу министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

Министр отметил, что доступность высшего образования в стране возросла. При этом, по его словам, из исследований Государственного экзаменационного центра видно, что около 50 процентов молодежи в возрасте 16-17 лет не осваивает никакой профессии. Если учесть, что в стране ежегодно рождается около 150 тысяч детей, 75 тысяч человек не имеют никакой формальной профессии.

(Перевод: Фидан Мустафаева)