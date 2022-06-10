Наслаждаюсь видом старинных зданий в Баку - пилот команды AlphaTauri

БАКУ /Trend/ - Наслаждаюсь видом старинных зданий в Баку.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал пилот команды "AlphaTauri" Юки Цунода.

В прошлом году Юки Цунода впервые соревновался в Баку и смог набрать очки.

Он отметил, что в разных местах бакинской трассы есть возможности для обгона и выразил надежду, что сможет в этот уик-энд заработать очки.

"Команде нужен хороший результат", - добавил Юки Цунода.

Отметим, что протяженность бакинской трассы составляет 6 километров. На ней имеются три высокоскоростных участка, 20 поворотов, максимальная скорость - 360 км/ч. В гонках примут участие 10 команд.

Для зрителей предусмотрены 16 700 мест на девяти трибунах.

Гран-при Азербайджана «Формулы-1», стартовавший сегодня, продлится до 12 июня.

(Перевод: Нубар Кулузаде)