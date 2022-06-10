Первая авария на Гран-При Азербайджана «Формулы-1» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В 2022 году на Гран-при Азербайджана «Формулы-1» зафиксирован первый случай аварии.

Как сообщает Trend, пилот команды Haas Мик Шумахер потерял контроль над болидом и врезался в бордюр.

Отметим, что протяженность бакинской трассы составляет 6 километров. На ней имеются три высокоскоростных участка, 20 поворотов, максимальная скорость - 360 км/ч. В гонках примут участие 10 команд.

Для зрителей предусмотрены 16 700 мест на девяти трибунах.

Гран-при Азербайджана «Формулы-1», стартовавший сегодня, продлится до 12 июня.

(Перевод: Нубар Кулузаде)