В Азербайджане выявлены еще 16 случаев заражения коронавирусом, вылечились 6 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 16 случаев заражения коронавирусом, 6 человек вылечились, один - скончался, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 792 863 случая заражения коронавирусной инфекцией, 783 076 человек вылечились, 9 715 – скончались, число активных больных составляет 72.

За последние сутки в стране проведены 2 351 тест на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 918 939.

(Перевод: Нубар Кулузаде)