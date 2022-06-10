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В Баку стартовала вторая тренировочная сессия пилотов “Формулы-1”

Общество Материалы 10 июня 2022 18:02
В Баку стартовала вторая тренировочная сессия пилотов “Формулы-1”

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Стартовала вторая тренировочная сессия пилотов «Формулы-1» в рамках Гран-при Азербайджана 2022 года.

Как сообщает в пятницу Trend, она будет продолжаться до 19:00.

Первая тренировочная сессия прошла сегодня в 15:00-16:00.

Отметим, что протяженность бакинской трассы составляет 6 километров. На ней имеются три высокоскоростных участка, 20 поворотов, максимальная скорость - 360 км/ч. В гонках примут участие 10 команд.

Для зрителей предусмотрены 16 700 мест на девяти трибунах.

Гран-при Азербайджана «Формулы-1», стартовавший сегодня, продлится до 12 июня.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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