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Кабмин Азербайджана внес изменения в постановление о мерах по соцзащите детей, лишенных родительской опеки

Общество Материалы 10 июня 2022 20:50
Кабмин Азербайджана внес изменения в постановление о мерах по соцзащите детей, лишенных родительской опеки

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БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес изменения в постановление "О мерах по улучшению социальной защиты детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки".

Как сообщает в пятницу Trend, согласно изменениям, из второго и третьего абзацев части второй постановления исключается слово "государственный", в четвертом абзаце после слова "дети" добавляются слова "а также лица из их числа", после слова "оборудованием" добавляются слова "или по собственному желанию денежной компенсацией в размере 265 манатов".

Тем самым дети, потерявшие родителей и лишенные родительской опеки, впервые устраиваясь на работу, будут обеспечены в соответствии с предусмотренными нормативами одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием, либо по их собственному желанию им будет предоставлена денежная компенсация в размере 265 манатов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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