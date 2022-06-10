Кабмин Азербайджана внес изменения в постановление о мерах по соцзащите детей, лишенных родительской опеки

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес изменения в постановление "О мерах по улучшению социальной защиты детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки".

Как сообщает в пятницу Trend, согласно изменениям, из второго и третьего абзацев части второй постановления исключается слово "государственный", в четвертом абзаце после слова "дети" добавляются слова "а также лица из их числа", после слова "оборудованием" добавляются слова "или по собственному желанию денежной компенсацией в размере 265 манатов".

Тем самым дети, потерявшие родителей и лишенные родительской опеки, впервые устраиваясь на работу, будут обеспечены в соответствии с предусмотренными нормативами одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием, либо по их собственному желанию им будет предоставлена денежная компенсация в размере 265 манатов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)