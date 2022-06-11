В Азербайджане в послевоенный период назначены соцвыплаты 93 тыс.членов семей шехидов и ветеранов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в послевоенный период 93 тысячам человек из числа членов семей шехидов и ветеранов назначены 104 тысячи социальных выплат

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал председатель правления Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) Гималай Мамишев.

По его словам, 7 979 членам семей шехидов были назначены 15 943 социальные выплаты, 2 935 инвалидам войны – 5 870, а 81 856 ветеранам войны - 81856 социальных выплат.

(Перевод: Фидан Мустафаева)