В Азербайджане более чем вдвое повышена ежемесячная президентская пенсия для семей шехидов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Ежемесячная президентская пенсия для семей шехидов повышена с 220 до 500 манатов.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал председатель правления Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) Азербайджана Гималай Мамишев.

По его словам, ежемесячная президентская пенсия для инвалидов войны I группы повышена со 165 до 400 манатов, пособие по уходу за инвалидами I группы составит 80 манатов, за инвалидами войны II группы – повышено со 143 до 350 манатов, III группы - со 110 до 300 манатов.

«Что касается пособий для инвалидов войны, то по I группе инвалидности они повышены со 101 до 220 манатов, II группы - с 81 до 180 манатов, по III группе – с 73 до 120 манатов», - сказал Мамишев.

Он также отметил, что среднемесячный рост пенсий по стране составляет 70 процентов.

Членам семей шехидов, а также военнослужащим, получившим ранения в Отечественной войне и которым назначена инвалидность, были назначены социальные выплаты (ежемесячная президентская пенсия, пенсии и пособия) через электронную систему в проактивном порядке без необходимости подачи документов.

Процесс назначения с начала 2022 года в проактивном порядке ежемесячной президентской пенсии лицам, удостоенным звания "Ветеран войны", завершен.

Тем самым в послевоенный период 93 тысячам членов семей шехидов и ветеранам были назначегы 104 тысячи социальных выплат.