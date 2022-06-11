Завтра в Баку будет до 29 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков, прогнозируется южный ветер, сообщили в субботу Trend в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 18-21, днем - 25-29, в Баку ночью - 19-21, днем - 27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 759 до 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 50-60 процентов.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако днем в некоторых северных и западных районах прогнозируются дожди с грозами. Ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 16-21, днем - 30-35, в горах ночью – 8-13, днем - 17-22 градуса тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)