В Азербайджане назван размер средств, направляемых на выплаты для инвалидов первой Карабахской войны (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - На единовременные выплаты инвалидам первой Карабахской войны планируется направить 120 миллионов манатов.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал председатель правления Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) Гималай Мамишев.

«В государственные органы подготовлены и представлены правила, связанные с предоставлением единовременных выплат. Предусматривается осуществление платежей в электронном виде. Для лиц, чьи документы не включены в систему, будет обеспечена возможность представления документов в бумажном виде, созданы условия для того, чтобы они представили свои обращения в местные отделения ГФСЗ или Центры DOST», - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)