Австралийские болельщики делятся впечатлениями от Гран-при «Формулы 1» в Баку

БАКУ /Trend/ - Бакинская трасса во многом отличается от других треков «Формулы 1».

Как сказали Trend в субботу болельщики из Австралии, бакинская трасса примечательна тем, что она проходит прямо через центр города.

«Мы первый раз на бакинском Гран-при и болеем за Даниэля Рикардо из команды MacLaren. Нам удалось не только посмотреть гонку, но и увидеть сам город Баку. Мы в восторге от гостеприимства людей, достопримечательностей, музыки и, конечно, от еды. Прелесть бакинской трассы в том, что это одна из самых быстрых уличных трасс. Особенно на участке возле Старого города, где производительность болидов тестируется на очень узких зонах обгона», - сказали они.

Напомним, что протяженность бакинской трассы составляет 6 километров. На ней имеются три высокоскоростных участка, 20 поворотов, максимальная скорость - 360 км/ч. В гонках принимают участие 10 команд.