БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 1 920 человек, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 274, вторую - 240, три и более - 1 288, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 118 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 743 509. Первую дозу вакцины получили 5 350 763, вторую - 4 850 905, три и более - 3 294 460, бустерную дозу после положительного результата теста - 247 381 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)