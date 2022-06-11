В Азербайджане выявлены еще 7 случаев заражения коронавирусом, вылечились 10 человек (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 7 случаев заражения коронавирусом, 10 человек вылечились, передает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 792 870 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 783 086 человек вылечились, 9 715 – скончались, число активных больных составляет 69.

За последние сутки в стране проведены 2 468 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 921 407.

(Перевод: Фидан Мустафаева)