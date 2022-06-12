БАКУ /Trend/ - В рамках Гран-при Азербайджана "Формулы-1" 2022 года в Баку стартовала основная гонка "Формулы 2".

Как сообщает Trend, победитель будет объявлен по прохождению 29 кругов.

Отметим, что победителем прошедшей вчера в Баку спринтерской гонки "Формулы-2" стал пилот команды ART Grand Prix датчанин Фредерик Вести.

Джехан Дарувала из команды "Prema" и пилот команды "Carlin" Лиам Лоусон заняли второе и третье места соответственно.

Награды вручили заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Марианна Тотева Василева, вице-президент Азербайджанской автомобильной федерации Адиль Керимли и депутат Нигяр Арпадараи.