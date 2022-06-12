БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 1434 человека, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 205, вторую - 150, три и более - 965, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 114 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 744 943. Первую дозу вакцины получили 5 350 968, вторую - 4 851 055, три и более - 3 295 425, бустерную дозу после положительного результата теста - 247 495 человек.