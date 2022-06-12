Состоялась церемония награждения победителей Гран-при Азербайджана "Формулы-1" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 12 июня в Баку состоялась церемония награждения победителей Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

Как сообщает Trend, в честь победителя Гран-при команды Red Bull Racing и нидерландского пилота Макса Ферстаппена прозвучали национальные гимны Нидерландов и Австрии.

Затем победителям были вручены кубки.

Глава исполнительной власти Баку Эльдар Азизов вручил кубок победителю Гран-при Максу Ферстаппену.

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов вручил кубок Серхио Пересу (Red Bull Racing), занявшему второе место на Гран-при, а Джорджу Расселу (Mercedes), занявшему третье место, кубок вручил президент Азербайджанской автомобильной федерации Анар Алакбаров.