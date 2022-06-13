Повышается профессионализм снайперов в азербайджанской армии (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год в целях повышения профессионализма и совершенствования боевых навыков снайперов проводятся учения в азербайджанской армии, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

В ходе учений снайперы выполняют задачи по выбору огневой позиции в ночное и дневное время, обнаружению в индивидуальном и групповом порядке и уничтожению точным огнем целей, расположенных на разных расстояниях, а также иные задачи.

(Перевод: Фидан Мустафаева)