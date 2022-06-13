В Азербайджане за последние 4 года обеспечены автомобилями более 7 тыс. инвалидов войны (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В рамках мер по обеспечению инвалидов войны автомобилями за последние четыре года им было предоставлено до 1 450, а за прошедший период в целом - 7 400 автомобилей.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал председатель правления Агентства социальных услуг Вугар Бехбудов на пресс-конференции, посвященной вопросам обеспечения жильем и автомобилями, социальными услугами семей шехидов и инвалидов войны в послевоенный период.

В этом году инвалидам войны было предоставлено 50, в целом за период после Отечественной войны Азербайджана - 200, а всего за прошедший период - 7 400 автомобилей.

За послевоенный период более 450 семей шехидов и инвалидов войны были направлены в санаторно-курортные и лечебные центры, 41 инвалид войны привлечен к профреабилитации, для 60 ветеранов организованы мотивационные лагеря. Также ветераны привлекались к медицинской, педагогической, спортивной, психологической и иной социальной реабилитации в отделении социальной реабилитации и восстановления для лиц с ограниченными возможностями по зрению при учреждении социальной реабилитации.

(Перевод: Фидан Мустафаева)