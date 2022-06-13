Улиткотерапия восстановит кожные покровы и поможет заживлению микроповреждений

Улиткотерапия – это косметологическая услуга, способная подарить вашей коже свежий и сияющий вид. Сегодня эта процедура пользуется особым спросом, благодаря высокой эффективности, безболезненности и невысокой цене.

Для массажа используются лечебные сухопутные улитки родом из Африки – ахатины. Полезные свойства этих моллюсков были открыты давно, но в медицине их стали использовать сравнительно недавно.

Улиткотерапия – это улитковый массаж. Улитки перемещаются по обрабатываемой зоне, выделяя слизь, богатую полезными веществами.

В слизи ахатинов содержится большое количество полезных веществ, а именно: эластин, коллаген; протеаза, хитозан; гликолевая кислота; аллантоин; витамины А, В, С, Е; бактериофаги; натуральный солнечный фильтр.

Ползая по коже лица или тела, улитки оставляют слизь, оказывающую оздоравливающий и омолаживающий эффект. Улитки-ахатины являются гипоаллергенными моллюсками.

На основе слизи улиток создано несколько видов косметических средств, в том числе и специальные маски, но эффект массажно-косметических сеансов с использованием живых улиток значительно выше. Процедура несет омолаживающий эффект, защищает клетки от старения, заполняет межклеточное пространство коллагеном и эластином, предотвращая появление мелких сетчатых морщинок. Слизь улиток помогает в регенерации кожи, рассасывании рубцов, стрий, выравнивает поверхность кожи, не вызывая воспаления благодаря наличию сходных с человеческими адаптогенов. В клинике АSTHETIK LAB вы также можете приобрести икру улиток для домашнего пользования. В её составе есть витамины A, D, E, С и большое количество витаминов группы В. Икра улиток восстанавливает повреждённые ткани, заполняет морщины, улучшает внешний вид кожи. Процедура безопасна и в летние месяцы.

Клиника АSTHETIK LAB обеспечена современным немецким оборудованием, состоит из трёх корпусов, более 100 процедурных кабинетов. Основные направления клиники это аппаратная косметология и трихология. В штате клинике более 100 специалистов.

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