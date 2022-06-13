В Азербайджане за сутки не выявлено заражений коронавирусом, вылечились три человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки не выявлено случаев заражения коронавирусом, вылечились три человека, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 792 884 случая заражения коронавирусной инфекцией, 784 094 человек вылечились, 9 715 – скончались, число активных больных составляет 75.

За последние сутки в стране проведены 1150 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 924 498.

(Перевод: Нубар Кулузаде)