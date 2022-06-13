БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли три человека, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки не было вакцинированных первой, второй, а также третьей, бустерной дозой вакцины от коронавируса после положительного результата теста, а число граждан, получивших три и более дозы вакцины, составило три человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 744 946 . Первую дозу вакцины получили 5 350 968 , вторую - 4 851 055 , три и более - 3 295 428 , бустерную дозу после положительного результата теста - 247 495 человек.