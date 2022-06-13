Дорожная полиция Азербайджана обратилось к лицам, организующим поездки для учащихся

БАКУ /Trend/ - Главное управление Государственной дорожной полиции МВД Азербайджана обратилось к лицам, организующим экскурсии или другие поездки с учащимися.

Как сообщает Trend, в обращении содержится ряд рекомендаций к организаторам подобных поездок.

"C началом летнего сезона значительно увеличилось количество экскурсий и поездок в зоны отдыха с учащимися. Однако, к сожалению, при организации таких поездок не соблюдаются требования в области безопасности дорожного движения. В отличие от регулярных пассажирских перевозок, нерегулярные перевозки организуются на основе устных соглашений, в которых не учитывается техническое состояние автобуса, наличие у водителя прав на управление транспортным средством, а также профессионализм, состояние здоровья водителя и другие факторы. Транспортировка автобусами в зоны отдыха, до которых маршруты движения не определены заранее, в районах с горным рельефом, на узких дорогах, при резких спусках и подъемах, а также в условиях бездорожья создают условия для возникновения тяжелых дорожно-транспортных происшествий. МВД, учитывая текущую ситуацию, предприняло необходимые шаги для повышения эффективности работы в этой области. Так, при поступлении из отделов образования в органы внутренних дел обращений, связанных с перевозкой учащихся в центры отдыха, предусмотрено уделение внимания техническому состоянию автобусов, пассажировместимости, наличию у водителей прав на управление транспортными средствами и другие моменты, а также при необходимости осуществление бесплатного сопровождения патрульными автомобилями Государственной дорожной полиции", - сообщили в управлении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)