Начались переговоры о продлении контракта на проведение Гран-при Азербайджана "Формулы-1" (Эксклюзив) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Начались переговоры с руководством «Формулы-1» о продлении контракта на проведение Гран-при Азербайджана «Формулы-1».

Об этом сказал во вторник Trend исполнительный директор Baku City Circuit Ариф Рагимов.

«Мы начали переговоры с руководством Формулы-1, и пока рано говорить о каком-либо решении. Могу сказать, что обе стороны заинтересованы в этом, и если мы найдем правильный баланс в будущем, то, вероятно, контракт на проведение гонок в Баку будет продлен», - сказал он.

Отметим, что Гран-при Азербайджана "Формулы-1" прошел в этом году 10-12 июня.

Протяженность бакинской трассы составляет 6 километров. На ней имеются три высокоскоростных участка, 20 поворотов, максимальная скорость - 360 км/ч. В гонках приняли участие 10 команд. Для зрителей были предусмотрены 16 700 мест на девяти трибунах.

Победителем Гран-при Азербайджана «Формулы-1» стал Макс Ферстаппен из команды Red Bull Racing.

(Перевод: Фидан Мустафаева)