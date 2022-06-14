БАКУ /Trend/ - Компания Huawei в новом учебном году откроет в Азербайджане лабораторию исследований.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в ходе встречи с предпринимателями инновационной экосистемы.

По его словам, министерство поощряет открытие таких лабораторий в университетах страны.

Отметим, что в 2022 году по госзаказу в Азербайджане будут подготовлены 600 высококвалифицированных IT-специалистов. В рамках международного сотрудничества в ближайшие три года планируется подготовка за рубежом порядка одной тысячи IT-специалистов в области кибербезопасности.

Напомним, что в Азербайджане созданы такие центры для подготовки IT-специалистов, как Code Academy, Tech Academy и некоторые другие.