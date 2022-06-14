Продолжается подготовка танковых подразделений азербайджанской армии (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с утвержденным министром обороны планом боевой подготовки на 2022 год, танковыми подразделениями азербайджанской армии были выполнены различные задания по вождению и огневой подготовке.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, преодолевая естественные и искусственные препятствия на местности, танковые экипажи усовершенствовали свои навыки управления боевыми машинами.

В упражнениях по огневой подготовке были успешно выполнены задачи по уничтожению целей.

(Перевод: Фидан Мустафаева)