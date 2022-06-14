Эпидемиологическая ситуация в Азербайджане стабильная - врач-инфекционист

БАКУ /Trend/ - Эпидемиологическая ситуация в Азербайджане стабильная.

Об этом сказал Trend во вторник инфекционист-гепатолог Мардан Алиев.

По его словам, в последние месяцы в стране не наблюдается роста числа заражений коронавирусом.

"Число заражений коронавирусом будет постепенно сокращаться. Однако это не значит, что вирус полностью побежден. Хотя и мало, но случаи заражения все еще фиксируются. Заразившиеся коронавирусом должны самоизолироваться, соблюдать рекомендации лечащего врача. Снижение числа случаев заражений расслабило людей. В связи с этим число желающих вакцинироваться также сократилось. Рекомендую гражданам самый эффективный способ защиты от коронавируса - вакцинацию. Вакцинированные заражаются реже и переносят болезнь в легкой форме", - сказал Алиев.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 792 884 случая заражений коронавирусной инфекцией, 783 094 человека вылечились, 9 715 – скончались, число активных больных составляет 75.

(Перевод: Нубар Кулузаде)