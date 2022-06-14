В Азербайджане выявлены еще 19 случаев заражения коронавирусом, вылечились 9 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 19 случаев заражения коронавирусом, 9 человек вылечились, один - скончался, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 792 903 случая заражения коронавирусной инфекцией, 783 103 человека вылечились, 9 715 – скончались, число активных больных составляет 85.

За последние сутки в стране проведены 2 217 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 926 715.

(Перевод: Нубар Кулузаде)