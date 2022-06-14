БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 1 668 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 273, вторую - 197, три и более - 1 076, третью, бустерную, дозу после положительного результата теста - 122 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 746 614. Первую дозу вакцины получили 5 351 241, вторую - 4 851 252, три и более - 3 296 504, бустерную дозу после положительного результата теста - 247 617 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде)