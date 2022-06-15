Участники международной конференции посетили Шушу (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 14 июня участники международной конференции на тему "Азербайджано-турецкие стратегические союзнические отношения - источник мира и стабильности для Кавказа и региона", посвященной первой годовщине подписания Шушинской декларации, посетили культурную столицу Азербайджана - Шушу, сообщает в среду Trend.

Участники конференции сначала побывали на центральной площади города, где установлены расстрелянные памятники известным личностям Азербайджана - Натаван, Бюльбюлю и Узеиру Гаджибейли. Было сообщено, что во время оккупации армяне хотели переплавить статуи, вывезя их в Армению. По инициативе великого лидера Гейдара Алиева эти памятники были выкуплены у Армении и доставлены в Азербайджан, где хранились во дворе Музея искусств в Баку. После освобождения города Шуша они были возвращены на свои прежние места.

Затем участники конференции ознакомились с домом XIX века в городе Шуша, который является одним из памятников, подвергшихся армянскому вандализму. Это дом выдающейся азербайджанской поэтессы, дочери последнего правителя Карабаха Мехдигулу хана Джаваншира - Хуршидбану Натаван. Было отмечено, что в этом здании начинала свою деятельность Шушинская музыкальная школа - первая в Азербайджане детская музыкальная школа, построенная по инициативе основоположника азербайджанского вокального искусства Бюльбюля в начале 1930-х годов. В 1987 году после проведения в здании капитальных ремонтно-восстановительных работ здесь действовал Карабахский филиал имени Хуршидбану Натаван Национального музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви. Было отмечено, что после оккупации города Шуша вооруженными силами Армении сотни редких жемчужин искусства, картин, ковров, миниатюр, памятных предметов, археологических образцов, собранных в музее, были разрушены, разграблены оккупантами.

Затем гости посетили Шушинскую крепость. Им была предоставлена информация об истории города, строительстве крепостных стен. Было отмечено, что крепость, построенная карабахским ханом Панахали ханом, долгое время защищала город от внешнего вмешательства. В период оккупации стены крепости подверглись армянскому вандализму. После освобождения города в крепости были проведены ремонтно-восстановительные работы.

Также участники конференции побывали на Джыдыр-дюзю. Было доведено до внимания, что во время 44-дневной войны азербайджанские солдаты, поднявшись по скалам на Джыдыр-дюзю, освободили Шушу от оккупации. Сегодня Джыдыр-дюзю, как и до оккупации, вновь является местом проведения грандиозных мероприятий.

(Перевод: Нубар Кулузаде)