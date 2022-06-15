Состоится первый рейс по регулярному автобусному маршруту Баку-Физули-Баку (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Государственная служба автомобильного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана продолжает работу по созданию регулярных автобусных маршрутов по наиболее востребованным направлениям, с учетом безопасности пассажироперевозок, на освобожденные территории. В рамках расширения пассажирских перевозок с 25 июня запускается регулярный автобусный маршрут Баку-Физули-Баку, сообщает Trend во вторник со ссылкой на министерство.

С целью обеспечения безопасности и бесперебойности перевозок, сотрудники специального представительства Президента Азербайджана по Карабахскому экономическому району и Государственной службы автомобильного транспорта провели осмотр пунктов назначения и дорожной инфраструктуры. Была проведена соответствующая оценка маршрута, разработана схема движения и определены места остановок. Также 6 апреля этого года Госслужба объявила конкурс на определение перевозчиков в соответствии с постановлением №52 Кабинета министров Азербайджанской Республики от 3 апреля 2009 года. Конкурс состоялся 12 мая, и его победителем был объявлен Халиг Рустамов в качестве физического лица. 20 мая с ним был заключен договор об оказании услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом.

Рейсы будут осуществляться по субботам. На начальном этапе пассажиры смогут посетить в Физули сельскую мечеть Мердинли, центр города и Международный аэропорт Физули. На следующем этапе можно будет посетить святилище Ибе, родник Гарамамедли, комплекс караван-сарая Гаргабазар и село Девлетъярлы ("умное село"). При посещении религиозных, культурных и исторических памятников граждан будут сопровождать гиды.

Продажа билетов будет осуществляться онлайн с 17 июня на портале www.yolumuzqarabaga.az.

Пассажиры должны заранее заказать билеты по направлению в Физули и обратно. Некоторые категории лиц смогут воспользоваться бесплатными билетами по этому направлению. К ним относятся герои Отечественной войны Азербайджана, Национальные герои, члены семей шехидов и инвалиды Карабахской войны.

Водители были привлечены Национальным агентством по разминированию Азербайджана к тренингам в области минной безопасности.

Для информирования пассажиров в автобусах будут демонстрироваться видеоролики на тему минной безопасности.

В целях обеспечения безопасности перевозок автобусы будут сопровождаться экипажами автомобилей дорожно-патрульной службы МВД. Также предусмотрено присутствие в автобусах сотрудников полиции.

(Перевод: Нубар Кулузаде)