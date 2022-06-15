Завтра в Баку будет до 29 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков, прогнозируется северо-западный ветер, сообщили в среду Trend в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 20-23, днем - 27-30, в Баку ночью - 20-22, днем - 27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 757 миллиметров до 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 50-60 процентов.

Завтра на пляжах Абшерона ожидается умеренный северо-западный ветер, температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 22-23 градуса, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 23-24 градуса тепла.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков, однако днем в некоторых горных районах местами прогнозируются грозовые дожди, ожидается умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-22, днем - 32-37, в горах ночью – 8-13, днем - 17-22 градуса тепла.

(Перевод: Нубар Кулузаде)