БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 1 846 человек, сообщает в в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 304, вторую - 268, три и более - 1 160, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 114 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 748 460. Первую дозу вакцины получили 5 351 545, вторую - 4 851 520, три и более - 3 297 664, бустерную дозу после положительного результата теста - 247 731 человек.