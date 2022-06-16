TƏBIB о своих новых полномочиях

БАКУ /Trend/ - Осуществление функций оператора реестра, созданного министерством здравоохранения, и доступ соответствующих государственных органов (учреждений) к этому реестру в режиме реального времени через портал будут обеспечиваться Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB).

Об этом Trend сказала в четверг пресс-секретарь TƏBIB Замира Адилова.

Она отметила, что это предусмотрено изменением в указ №595 от 14 сентября 2015 года, подписанным 10 июня 2022 года Президентом Азербайджана с целью повышения прозрачности в области оценки инвалидности и ограниченных возможностей здоровья граждан и расширения применения современных информационных технологий, а также повышения качества медико-социальной экспертизы и реабилитационных услуг, оказываемых населению.

«Согласно указу, в централизованной информационной системе министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана организована подсистема медико-социальной экспертизы и реабилитации, через которую граждане могут обращаться в электронной форме (через портал "Электронное правительство") для оценки инвалидности и ограниченных возможностей здоровья, в том числе поставлены задачи по обеспечению передачи информации о проведенных экспертизах, принятых решениях в подсистему «Медико-социальной экспертизы и реабилитации» в режиме реального времени. Также пунктом 3.1 указа министерству здравоохранения Азербайджана поручено создать единый централизованный реестр направлений на медико-социальную экспертизу, оформляемых врачебно-консультативными и военно-врачебными комиссиями для оценки инвалидности и ограниченных возможностей здоровья, а также обеспечить доступ министерства труда к реестру через портал в режиме реального времени. TƏBIB в соответствии с пунктом 3.1 указа будет осуществлять функции оператора реестра, созданного министерством здравоохранения, и обеспечивать доступ соответствующих государственных органов (учреждений) к реестру через портал в режиме реального времени. Данным указом TƏBIB поручено в режиме реального времени передавать информацию о направлении на медико-социальную экспертизу в "Единую информационную систему здравоохранения" министерства здравоохранения", - сказала Адилова.