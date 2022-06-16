Отрадно видеть такое малое число новых случаев заражения коронавирусом в Азербайджане - Тедрос Гебреисус

БАКУ /Trend/ - Отрадно видеть такое малое число новых случаев заражения коронавирусом в Азербайджане.

Как сообщает Trend, об этом в ходе выступления в четверг на IX Глобальном Бакинском Форуме, посвященном теме «Угрозы глобальному миропорядку», сказал глава ВОЗ Тедрос Гебреисус.

По его словам, большой процент населения мира вакцинирован против вируса, но еще рано объявлять о победе над этой угрозой.

"Конечно, пандемия - это не единственный кризис в мире. Мы сталкиваемся с проблемами, проистекающими из изменений климата, политических конфликтов. Мы призываем все страны продолжать борьбу с коронавирусом, потому что это необходимо как мера для решения глобальных угроз на повестке дня", - сказал Гебреисус.

По его словам, важно понять, чему именно ситуация с пандемией учит нас, а именно важности укрепления системы здравоохранения.