Завтра в Баку будет до 30 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков, прогнозируется умеренный северо-западный ветер, который усилится во второй половине дня, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 20-23, днем - 28-31, в Баку ночью - 20-22, днем - 28-30 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 761 миллиметр ртутного столба, относительная влажность воздуха - 50-60 процентов.

Завтра на пляжах Абшерона ожидается умеренный северо-западный ветер, температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 22-23 градуса, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 23-24 градуса тепла.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков, однако днем в некоторых горных районах местами прогнозируются грозовые дожди, ожидается порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-23, днем - 31-36, в горах ночью – 8-13, днем - 15-20 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)