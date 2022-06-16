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Иностранные путешественники в Шуше (Фото)

Общество Материалы 16 июня 2022 14:33
Иностранные путешественники в Шуше (Фото)

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ШУША /Trend/ - Иностранные путешественники прибыли в Шушу.

Как сообщает в четверг Карабахское бюро Trend, им была предоставлена подробная информация о городе Шуша, его истории, а также о том, что в период оккупации город, как и другие оккупированные территории Азербайджана, подвергся армянскому вандализму, многие жилые дома, исторические и религиозные памятники были разрушены.

Было рассказано о расстрелянных армянами бюстах Узеира Гаджибейли, Хуршудбану Натаван и Бюльбюля в Шуше.

Также иностранные путешественники ознакомились с проводимыми в городе строительными работами. Далее они посетили Шушинскую крепость, а затем Джыдыр-дюзю, где полюбовались видами прекрасной местной природы.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Иностранные путешественники в Шуше (Фото)
Иностранные путешественники в Шуше (Фото)
Иностранные путешественники в Шуше (Фото)
Иностранные путешественники в Шуше (Фото)
Иностранные путешественники в Шуше (Фото)
Иностранные путешественники в Шуше (Фото)
Иностранные путешественники в Шуше (Фото)
Иностранные путешественники в Шуше (Фото)
Иностранные путешественники в Шуше (Фото)
Иностранные путешественники в Шуше (Фото)
Иностранные путешественники в Шуше (Фото)
Иностранные путешественники в Шуше (Фото)
Иностранные путешественники в Шуше (Фото)
Иностранные путешественники в Шуше (Фото)
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