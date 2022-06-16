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Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

Общество Материалы 16 июня 2022 16:37
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

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БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 23 человека, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 4, три и более - 18, третью, бустерную, дозу после положительного результата теста - один человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 748 483. Первую дозу вакцины получили 5 351 549, вторую - 4 851 520, три и более - 3 297 682, бустерную дозу после положительного результата теста - 247 732 человека.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
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