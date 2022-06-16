Азербайджанская гимнастка завоевала "бронзу" на ЧЕ в Израиле (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская гимнастка Камилла Гафарова завоевала "бронзу" на Чемпионате Европы по художественной гимнастике в Тель-Авиве (Израиль), сообщает в четверг Trend.

По итогам финальных соревнований у "юниорок" Камилла Гафарова заняла третье место в программе с булавами (28.550 балла), также она расположилась на шестой позиции в упражнении с обручем (29.000 балла). Алина Мамедова заняла шестое место в упражнении с мячом (29.050 балла), а Медина Демирова – седьмое место с лентой (26.250 балла).

По итогам квалификации во взрослой возрастной категории азербайджанская грация Зохра Агамирова вышла в финал упражнения с мячом, заняв пятую позицию с результатом 32.050 балла.

В программе с обручем получив от судей 31.150 балла, Агамирова расположилась на 13 месте. Арзу Джалилова в программе с мячом заняла 13 позицию (31.250 балла), а в упражнении обручем - 38-е место (26.900 балла).

Отметим, что Чемпионат Европы по художественной гимнастике проходит в Тель-Авиве (Израиль) 15-19 июня. На чемпионате Азербайджан представляют гимнастки, выступающие в индивидуальной программе – во взрослой возрастной категории Зохра Агамирова и Арзу Джалилова, в возрастной категории "юниорки" - Алина Мамедова, Камилла Гафарова и Медина Демирова, а также команда в групповых упражнениях.