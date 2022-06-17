С самого начала пандемии Азербайджан работал в тесном сотрудничестве с ВОЗ – Теймур Мусаев

БАКУ /Trend/ - С самого начала пандемии Азербайджан работал в тесном сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Как сообщает Trend, об этом сказал министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев в пятницу в ходе четвертого панельного заседания на тему "Глобальное управление здравоохранением" в рамках IX Глобального Бакинского форума.

«Под руководством Президента Ильхама Алиева была создана соответствующая рабочая группа, поступило необходимое оборудование во все лечебные учреждения, увеличилось количество больничных коек. Мы провели эффективные общественные кампании по просвещению людей о происхождении вируса и необходимости вакцинации», - сказал он.

Министр также поздравил работников здравоохранения с их профессиональным праздником.