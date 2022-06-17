Сотрудники Агентства Азербайджана по разминированию проходят медобследование в связи с разрывом мины в Джебраиле

БАКУ /Trend/ - Группа сотрудников Национального агентства Азербайджана по разминированию проходит медицинское обследование в связи с разрывом мины в Джебраильском районе.

Об этом Trend сообщили в пятницу в пресс-службе агентства.

"Группа сотрудников агентства, находившихся недалеко от места разрыва мины 17 июня на территории Джебраильского района, в соответствии с международными стандартами в области разминирования, проходит профилактическое медицинское обследование, им оказывается психологическая поддержка", - говорится в сообщении.

Отметим, что 17 июня при исполнении сотрудником Агентства Азербайджана по разминированию Рухином Султан оглу Велиевым, 1991 года рождения, своих служебных обязанностей на территории освобожденного от оккупации Джебраильского района произошел взрыв противопехотной мины.

Велиев был госпитализирован в районную больницу с травматической ампутацией левой ноги от щиколотки. В настоящее время его состояние стабильное.

(Перевод: Нубар Кулузаде)