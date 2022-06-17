Завтра в Баку будет до 31 градуса тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков, однако днем местами возможны кратковременные дожди, прогнозируется временами усиливающийся северо-западный ветер, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 20-23, днем - 27-32, в Баку ночью - 21-23, днем - 29-31 градус тепла.

Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 50-60 процентов.

Завтра на пляжах Абшерона ожидается временами усиливающийся северо-западный ветер, температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 22-23 градуса, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 23-24 градуса тепла.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако днем в некоторых горных районах местами прогнозируются грозовые дожди, ожидается порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-23, днем - 31-36, в горах ночью – 8-13, днем - 19-24 градуса тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)