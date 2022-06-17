В 2021 г. расходы на здравоохранение в Азербайджане превысили запланированный показатель

БАКУ /Trend/ - В 2021 году расходы на оборону и безопасность, предусмотренные в государственном бюджете, были полностью обеспечены.

Как сообщает Trend, об этом в пятницу сказал министр финансов Самир Шарифов во время выступления в Милли Меджлисе (парламент).

Он отметил, что расходы госбюджета в прошлом году превысили запланированные, что было связано с дополнительными расходами в связи с пандемией.

Шарифов добавил, что было исполнено 99 процентов расходов, выделенных на восстановление освобожденных от оккупации территорий.

(Перевод: Фидан Мустафаева)