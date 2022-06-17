Банк АВВ начал сотрудничество с Бакинской Высшей Школой Нефти

17 июня банк АВВ и Бакинская Высшая Школа Нефти заключили меморандум о сотрудничестве. Документ подписан со стороны Председателя Правления АВВ Аббаса Ибрагимова и Ректора Бакинской Высшей Школы Нефти Эльмара Гасымова.

Посредством работы Инновационного центра АВВ сотрудничество двух организаций будет направлено на поддержку стартапов, исследовательских проектов, создание карьерных возможностей для выпускников, стажировок и т.д.

Председатель Правления АВВ Аббас Ибрагимов сказал, что банк старается внести свой вклад в будущее нашего общества. В связи с этим сотрудничество с учебными заведениями занимает особое место среди корпоративных ценностей АВВ: «Большинство талантливой молодежи вырастает в наших вузах. Благодаря такому сотрудничеству мы создаем новые возможности для молодого поколения. На сегодняшний день АВВ уже предпринял ряд успешных действий в этом направлении, к ним относятся создания таких проектов как АВВ Tech Academy и АВВ Innovation Center, позволяющие привлекать таланты и раскрывать их творческий потенциал. Мы верим, что наше многогранное сотрудничество с Бакинской Высшей Школой Нефти будет полезным во всех отношениях».

Ректор Бакинской Высшей Школы Нефти Эльмар Гасымов сказал, что у университета налажены связи со многими предприятиями: «Все это расширяет возможности наших студентов, в то же время создает полезную интеграцию между наукой, образованием и предпринимательством. Сотрудничество с АВВ, одним из ведущих банков региона, для нас также очень важно. Это сыграет важную роль в будущей карьере наших студентов и окажет поддержку многим из наших успешных проектов».

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.