Samsung Galaxy A33, A53 или же А73? Что же выбрать из новой серии А? (ФОТО)

Уже на протяжении нескольких лет, серия A от Samsung превратилась во многом в фаворит среди пользователей. Так как серия весьма удачно сочетает в себе соотношение приемлемая цена и неизменное качество продукции Samsung. Если сравнивать Galaxy A33, A53 и А73, явное отличие можно заметить лишь на самой старшей модели.

И так, Samsung Galaxy A73 имеет более заметные различия от двух младших моделей. Основная разница в том, что вместо Exynos 1280 данная модель оснащена процессором Snapdragon 778G. А самая большая разница чувствуется именно в камере смартфона. Тут основной датчик на 108МП f/1.8. Это первый раз, когда Samsung внедряет камеру с таким большим разрешением в средний ценовой сегмент. Необходимо также отметить, что эта модель самая «большая» и самая «тяжелая» - 6,7 дюйма и 181 гр соответственно. Также Samsung Galaxy A73 выпускается в эксклюзивном «оливковом» цвете.

Внешне вы вряд ли сможете отличить Galaxy A33 и Galaxy A53 друг от друга. Диагонали дисплеев почти не отличаются: 6.4” и 6.5” соответственно. Обе модели получили дисплей FHD+ Super AMOLED. Но вот частота обновления у них разная, на Galaxy A33 - 90 Гц, а вот Galaxy A53 получил 120 Гц. Давайте рассмотрим камеры на смартфонах. Galaxy A33 получил широкоугольную камеру на 48 МП, сверхширокоугольную на 8МП, датчик глубины 2МП и макро 5МП, тогда как Galaxy A53 - 64МП, 12МП, 5МП и 5МП соответственно. На обеих моделях, как было отмечено выше, дебютирует новый чипсет от Samsung - Exynos 1280.

Смартфоны получились действительно интересными. Так, одним из неоспоримых преимуществом перед конкурентами можно считать водозащиту по стандарту IP67, которая обеспечена во всей серии, даже несмотря на то, что сегмент все же средний. На смартфонах установлена одна из новинок последних лет - под экранный сканер отпечатков пальцев. А мощная емкая батарея позволяет наслаждаться преимуществами смартфонов действительно долго, да и быстрая подзарядка тут тоже присутствует. Производитель также «подарил» смартфонам, чистый и сбалансированный звук, который не имеет искажений, даже на максимальной громкости. Само аудио воспроизведение, можно подстроить в эквалайзере или выбрать один из пресетов Dolby Atmos. Есть даже специальный пресет для сетевых игр, повышающий громкость шагов других геймеров. Это, например, помогает точно определить расположение противников в разгар боя.

Необходимо также отметить, что на смартфонах есть возможность расширения памяти до 1Тб за счет MScard, а выпускаются они на 6 или 8 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ внутренней памяти.

Смартфоны серии Samsung Galaxy A уже доступны к продаже в Азербайджане. Дополнительную информацию о новейших девайсах серии Galaxy A можно получить на официальном сайте компании Samsung, а также в сети магазинов: Baku Electronics, Irşad, Kontakt Home, Maxi.az, Soliton, World Telecom и Optimal.