БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 2 117 человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 327, вторую - 307, три и более - 1 338, третью, бустерную, дозу после положительного результата теста - 145 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 750 600. Первую дозу вакцины получили 5 351 876, вторую - 4 851 827, три и более - 3 299 020, бустерную дозу после положительного результата теста - 247 877 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде)