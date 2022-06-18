В Азербайджане снизился уровень смертности

БАКУ /Trend/ - В январе-апреле этого года в Азербайджане было зарегистрировано 23 748 смертей.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на госкомстат, коэффициент смертности (на 1000 человек) снизился с 8 до 7,2 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным госкомстата, за первые четыре месяца текущего года было зарегистрировано 40 036 новорожденных. Этот показатель (12,1) не изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

53,2 процента новорожденных - мальчики, 46,8 - девочки. Среди них 1 144 двойни и 60 троен.

(Перевод: Нубар Кулузаде)