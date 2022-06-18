В Азербайджане выявлены еще 26 случаев заражения коронавирусом, вылечились 6 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 26 случаев заражения коронавирусом, 6 человек вылечились, один - скончался, передает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 792 985 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 783 151 человек вылечился, 9 716 – скончались, число активных больных составляет 118.

За последние сутки в стране проведены 2 189 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 936 343.

(Перевод: Нубар Кулузаде)